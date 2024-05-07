Вторник, 7 мая, 2024

В Касимове встретили туристов с первого в этом сезоне круизного теплохода

Автор: Лариса Соловьёва

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В Касимове встретили туристов с первого в этом сезоне круизного теплохода

Второй год подряд в Касимове открытие высокого туристического сезона совмещают с торжественной встречей первого круизного судна. Следуя этой новой традиции, руководство Касимова и местные артисты устроили сегодня небольшой праздник для гостей с теплохода «Бородино», который, следуя по Оке из Москвы в Нижний Новгород, сделал остановку в Касимове.

Из-за холодной и дождливой погоды встреча с пристани была перенесена под крышу недавно отреставрированного первого корпуса Торговых рядов. Здесь туристов угостили хлебом-солью и порадовали небольшой анимационной программой.

Глава администрации города Иван Бахилов поприветствовал гостей, рассказал им о развитии в городе сети музеев, о новом музейном пространстве, расположенном в обновленном первом корпусе Торговых рядов, где разместились также туристский информационный центр и школа ремесел.

Гости провели в Касимове несколько часов, познакомились с достопримечательностями, а затем отправились дальше по маршруту. Добавим, что в этом сезоне в Касимове готовятся принять туристические группы с 60 теплоходов, идущих по Оке.  

 

В Касимове встретили туристов с первого в этом сезоне круизного теплохода
В Касимове встретили туристов с первого в этом сезоне круизного теплохода
В Касимове встретили туристов с первого в этом сезоне круизного теплохода
В Касимове встретили туристов с первого в этом сезоне круизного теплохода
В Касимове встретили туристов с первого в этом сезоне круизного теплохода
В Касимове встретили туристов с первого в этом сезоне круизного теплохода
В Касимове встретили туристов с первого в этом сезоне круизного теплохода

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