Аварийность и страстные романы: как ретроградный Сатурн повлияет на судьбы людей

3 июня Меркурий вышел из ретроградного движения, и в него попала планета покрупнее – Сатурн. Теперь на судьбы и начинания людей будет влиять именно он. Каким будет это влияние? Чего стоит опасаться и к каким советам прислушаться? Астролог Людмила Торопова составила прогноз, который поможет без серьёзных потерь пережить наступивший период ретроградности.

До 20 июня специалист советует заняться личной жизнью. Сейчас самое время уделить внимание своей второй половинке, отправиться с партнёром в отпуск. Те, кто давно в отношениях, могут столкнуться с продолжительными ссорами.

С 21 по 30 июня есть вероятность впасть в отчаяние. Будет неплохо поддержать близких и не стоит отказываться от их поддержки. Неблагоприятными днями станут 27 и 30 июня, на эти дни не планируйте крупные сделки, покупки и серьёзные обсуждения.

В июле с середины месяца сразу несколько планет придут в ретроградное движение, поэтому все процессы начнут тормозить. С 1 по 10 июля возможны серьёзные недопонимания на работе, с 5 по 10 июля вновь стоит вернуться к делам семейным. Не напрягайте в это время людей и водите машину аккуратно.

С 11 по 20 июля перед активными действиями прислушайтесь к своим чувствам, постарайтесь завершить работу, требующую предельного внимания до 18 июля. А с 13 июля начните серьёзно экономить, пишет МК в Новосибирске.