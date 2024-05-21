Рязанцев приглашают присоединиться к благотворительной акции «Дети вместо цветов»

1 сентября в Рязанской области в 11-й раз пройдет масштабная благотворительная акция «Дети вместо цветов». Она объединяет учителей, учеников и их родителей со всей России. В 2023 году вместе с Фондом «Алёша» в благотворительной акции приняли участие 1400 школ из 610 городов и сел России. Благодаря собранным в ходе акции средствам удалось помочь определить точный диагноз Далиле Левичевой, провести малоинвазивную операцию по удалению кисты холедоха и подготовить девочку к

трансплантации костного мозга.

Акция направлена на помощь детям с тяжелыми заболеваниями. Те классы, которые решают поддержать акцию, объявляют сбор денежных средств на сумму, комфортную всем родителям, часть тратят на покупку одного общего букета для классного руководителя на 1 сентября, а остальное переводят в фонд «Алёша».

Пожертвование от каждого класса можно будет проверить на сайте aleshafond.ru в разделе «Поступления». По окончании акции фонд предоставит документацию и открыто анонсирует собранную совместно с участниками сумму. Принять участие в акции могут все желающие. Сумма пожертвования может быть абсолютно любой. Это личный выбор каждого. Все участники акции могут абсолютно бесплатно получить атрибутику для праздничной линейки или классного часа (флажки, ленты, плакаты, воздушные шары), а также благодарственные письма и подарки от наших партнеров.

Благотворительный фонд помощи нуждающимся «Алёша» — российская некоммерческая организация, оказывающая помощь в оплате дорогостоящего лечения детей из России, страдающих тяжёлыми заболеваниями. Фонд существует с 2008 года и ведет свою деятельность по всей стране. Он входит в ТОП-5 благотворительных фондов РФ по объему оказываемой адресной помощи. Все отчетные документы фонда находятся в открытом доступе у нас на сайте, а так же на сайте Министерства юстиций РФ.

С итогами прошлогодней акции можно ознакомиться по ссылке. Ссылка на официальный сайт Фонда.

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