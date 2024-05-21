В районах Рязанской области модернизируют инфраструктуру питьевого водоснабжения. Этот вопрос 21 мая обсудили на заседании регионального правительства.

Министр ТЭК и ЖКХ Артём Уворвихвост отчитался: в апреле прошёл конкурсный отбор на получение субсидий на эти цели. За счёт субсидий будут профинансированы проекты реконструкции водопроводных сетей, строительства водозаборных узлов в Клепиковском, Пронском, Александро-Невском, Касимовском, Старожиловском, Сапожковском и Щацком районах. Реализация проектов намечена на этот год.

Параллельно проходит ещё один отбор, в котором могут принять участие муниципалитеты. 31 млн руб. выделяют на обновление инфраструктуры водоснабжения.

— Отборы на получение региональных субсидий организованы. Муниципалитетам надо пользоваться теми дополнительными возможностями, которые предоставлены. Средства на реконструкцию сетей водоснабжения выделяются, необходимо активнее участвовать во всех таких программах и проектах, — обратил внимание глава региона Павел Малков.

Вместе с тем глава администрации Клепиковского района Денис Ефанов доложил о решении проблем с водоснабжением села Молькино. Населённый пункт снабжается от водозаборного узла газораспределительной подстанции Газпрома. По словам Ефанова, совместно с министерством ТЭК и ЖКХ вопрос проработан, на строительство новых сетей холодного водоснабжения подготовлена проектно-сметная документация. По региональной программе развития коммунальной инфраструктуры району выделена субсидия в сумме 6,6 млн рублей, к ноябрю текущего года водопровод намечено ввести в эксплуатацию.