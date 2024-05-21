Вторник, 21 мая, 2024

В районах Рязанской области модернизируют инфраструктуру питьевого водоснабжения

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от wirestock на Freepik

В районах Рязанской области модернизируют инфраструктуру питьевого водоснабжения. Этот вопрос 21 мая обсудили на заседании регионального правительства.

Министр ТЭК и ЖКХ Артём Уворвихвост отчитался: в апреле прошёл конкурсный отбор на получение субсидий на эти цели. За счёт субсидий будут профинансированы проекты реконструкции водопроводных сетей, строительства водозаборных узлов в Клепиковском, Пронском, Александро-Невском, Касимовском, Старожиловском, Сапожковском и Щацком районах. Реализация проектов намечена на этот год.

Параллельно проходит ещё один отбор, в котором могут принять участие муниципалитеты. 31 млн руб. выделяют на обновление инфраструктуры водоснабжения.

— Отборы на получение региональных субсидий организованы. Муниципалитетам надо пользоваться теми дополнительными возможностями, которые предоставлены. Средства на реконструкцию сетей водоснабжения выделяются, необходимо активнее участвовать во всех таких программах и проектах, — обратил внимание глава региона Павел Малков.

Вместе с тем глава администрации Клепиковского района Денис Ефанов доложил о решении проблем с водоснабжением села Молькино. Населённый пункт снабжается от водозаборного узла газораспределительной подстанции Газпрома. По словам Ефанова, совместно с министерством ТЭК и ЖКХ вопрос проработан, на строительство новых сетей холодного водоснабжения подготовлена проектно-сметная документация. По региональной программе развития коммунальной инфраструктуры району выделена субсидия в сумме 6,6 млн рублей, к ноябрю текущего года водопровод намечено ввести в эксплуатацию.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

На пожаре на улице Чернышевского погибла пятилетняя девочка

Рязанских нефтяников наградили Почетными знаками губернатора Рязанской области

На пожаре на улице Чернышевского в Рязани погиб один человек

Рязанцев приглашают присоединиться к благотворительной акции «Дети вместо цветов»

Движение Первых приглашает рязанцев на Фестиваль детства

В Рязани на улице Чернышевского случился пожар в многоквартирном доме

Природоохранная прокуратура проверит состояние ручья Быстрец в Рязани

В Рязани возобновляется работа платных парковок

У двух аистиных пар в Рязанском доме белого аиста вылупились птенцы

В центре Рязани заметили утку с утятами

В Рыбном сбили 6-летнего ребенка

Рязанские леса в ближайшее время обработают от шелкопряда

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

На пожаре на улице Чернышевского погибла пятилетняя девочка

Новости Рязани
Напомним, пожар случился 21 мая. Горел второй этаж 2-хэтажного дома.

Рязанских нефтяников наградили Почетными знаками губернатора Рязанской области

Новости Рязани
Этот знак вручают семьям, дети которых победили в школьных олимпиад, музыкальных конкурсах и спортивных соревнованиях.

На пожаре на улице Чернышевского в Рязани погиб один человек

Новости Рязани
Эвакуировали 7 человек.

Рязанцев приглашают присоединиться к благотворительной акции «Дети вместо цветов»

Администрация
Она пройдет 1 сентября в 11-й раз.

Движение Первых приглашает рязанцев на Фестиваль детства

Новости Рязани
1 июня в рязанском Лесопарке Движение Первых проведёт Фестиваль детства с 50 интерактивными площадками для всей семьи.