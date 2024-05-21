Вторник, 21 мая, 2024

На пожаре на улице Чернышевского погибла пятилетняя девочка

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

Фото из тг-канала "Подслушано в Рязани"

В Рязани на улице Чернышевского погибла девочка 2019 года рождения. Об этом стало известно из Telegram-канала «СУ СКР Рязанской области».

Сообщается, что следователи проведут доследственную проверку по факту гибели ребенка. В ходе проверки установят причину возгорания, а также все обстоятельства,которые привели к трагедии. По результатам проверки будет принято предусмотренное уголовно-процессуальным законом решение.

Напомним, пожар случился 21 мая. Горел второй этаж 2-хэтажного дома. Огонь начал переходить на кровлю. Тушили пожар 59 человек и 21 единицу техники, в том числе от МЧС России – 39 человек и 14 единиц техники.

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