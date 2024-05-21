Вторник, 21 мая, 2024

Вирусолог Альтштейн оценил риски из-за распространения новых вариантов вируса FLiRT

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от freepik

По данным центров по контролю и профилактике заболеваний США, существует вероятность увеличения числа случаев заражения коронавирусом в США в летний период из-за распространения варианта FLiRT. Об этом пишет Financial Times.

Профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн считает, что FLiRT может проникнуть в Россию, но не вызовет больших неприятностей. Вирусолог уверен, что в ближайшие месяцы не предвидится нового всплеска массового заражения COVID-19 в мире.

Альтштейн напомнил, что коронавирус, вызвавший пандемию, породил множество вариантов вирусов, самым распространённым из которых является омикрон. Этот вариант, в свою очередь, породил большое количество родственных вариантов, одним из которых является FLiRT.

По мнению профессора, каждые четыре-шесть месяцев появляются новые заразные варианты коронавируса. FLiRT — это один из последних вариантов омикрона, который уже начал распространяться. Он может вызвать повышение заболеваемости летом, но оно будет небольшим, так как омикрон отличается низкой патогенностью. Хотя он довольно заразный, заболевания, вызванные им, обычно слабые.

Альтштейн полагает, что заражение большого количества людей в мире от варианта FLiRT маловероятно. Он уверен, что не будет ничего сравнимого с тем, что происходило в 2022 году, когда омикрон мог вызывать 3,5 миллиона случаев заболевания в день. Также не ожидается большой летальности от этого штамма.

Вирусолог считает, что ситуация в России после пандемии остаётся относительно спокойной. Небольшое количество людей может умереть, но угрозы для человечества нет. Когда FLiRT доберётся до России, ничего страшного не случится, и заболевание будет на невысоком уровне.

FLiRT вызывает обычные симптомы простудного заболевания — повышение температуры, насморк, боль в горле. Однако катастрофы не будет.

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