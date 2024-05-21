Вторник, 21 мая, 2024

Жириновский предсказал печальное будущее «просроченному» президенту Зеленскому

Автор: Kate

Опубликовано

Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

20 мая истёк срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского, который ровно пять лет назад, 20 мая 2019 года, вступил в должность. 20 мая на Украине новый лидер, которого народ должен был избрать на мартовских выборах, должен был принять присягу. Но этого не произошло. Причина этому — введённое Зеленским с 24 февраля 2022 года военное положение, которое с тех пор продлевается парламентом каждые три месяца. Закон о военном положении, в свою очередь, запрещает менять конституцию страны, избирать президента, Верховную раду и органы самоуправления. В связи с этим вспоминаются слова покойного лидера ЛДПР, прозорливого политика Владимира Жириновского. Не случайно его называют российской «политической Вангой». Геополитические прогнозы Жириновского, которые сбылись, исчисляются десятками. Над некоторыми из них ещё при жизни политика посмеивалась и иронизировали, а теперь всем нам вовсе не до смеха, ведь всё сбывается ровно так, как предсказывал политик. Один из таких ярких прогнозов касается главы киевского режима Владимира Зеленского. Ему Жириновский предрёк ужасающую судьбу ещё в 2019 году, когда на Украине завершились президентские выборы с позитивным для Зеленского результатом.

— Зеленский — последний президент Украины, — вспоминает слова политика «Комсомольская правда». — Эти выборы последние были. В 2024 году выборов у вас не будет. Потому что не будет страны под названием «Украина»…

В 2024 году на Украине, как и в России, должны проходить президентские выборы. Но предвыборную компанию так и не объявили. Более того, в начале февраля глава Совета по нацбезопасности и обороне (СНБО) Украины Алексей Данилов объявил, что Зеленский не покинет свой пост:

— Выборы можно будет провести только тогда, когда будет закончено военное положение, а для этого нам нужна победа, и мы ее обязательно добьемся, — напыщенно заявил украинский чиновник.

Таким образом, можно предположить, что очередное пророчество Владимира Жириновского сбывается. И если это действительно так, страну уже в ближайшее время ожидает настоящий крах.

Ранее популярный экстрасенс Галина Янко раскрыла тайные планы на будущее Владимира Зеленского. Сейчас президент Украины стремительно теряет поддержку. Его рейтинги снижаются, политики, которые некогда оказывали президенту-комику доверие, отворачиваются от него. И самое главное — разочаровывается в Зеленском украинское население. Зеленский понимает, что продолжать устроенную им кровавую бойню становится труднее, поэтому активно готовит план отступления.

Янко рассказывает: на Украине Владимир Зеленский жить не останется.

— Он будет жить за границей, на колбасе. До политики больше его не допустят. Западные лидеры, которые оказывали ему безграничную поддержку, вскоре один за другим будут от него отворачиваться. Это уже заметно и сейчас. Если раньше его принимали в Европе и в Америке как дорого гостя, устраивая роскошные приёмы, то теперь все изменилось. А дальше даже трубки не будут снимать. После бегства из Украины Зеленский будет пытаться что-то делать в кино, будет пытаться реанимировать актёрскую карьеру. Но серьезного успеха у него не будет. Предателей не любят, — сказала провидица

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