Пятница, 9 февраля, 2024
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Экстрасенс Янко раскрыла тайные планы на будущее Владимира Зеленского

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Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official
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Глава Киевского режима Владимир Зеленский начал стремительно терять поддержку. Его рейтинги снижаются, политики, которые некогда оказывали президенту-комику доверие, отворачиваются от него. И самое главное — разочаровывается в Зеленском украинское население. Зеленский понимает, что продолжать устроенную им кровавую бойню становится труднее, поэтому активно готовит план отступления. Его печальное и нелепое будущее в интервью «Московскому комсомольцу» раскрыла экстрасенс Галина Янко.

Янко рассказывает: на Украине Владимир Зеленский жить не останется.

— Он будет жить за границей, на колбасе. До политики больше его не допустят. Западные лидеры, которые оказывали ему безграничную поддержку, вскоре один за другим будут от него отворачиваться. Это уже заметно и сейчас. Если раньше его принимали в Европе и в Америке как дорого гостя, устраивая роскошные приёмы, то теперь все изменилось. А дальше даже трубки не будут снимать. После бегства из Украины Зеленский будет пытаться что-то делать в кино, будет пытаться реанимировать актёрскую карьеру. Но серьезного успеха у него не будет. Предателей не любят, — сказала провидица.

При этом, по словам Янко, у Зеленского намечаются серьёзные проблемы со здоровьем. Недуг касается сердечно-сосудистой системы. Проблемы будут только усугубляться:

— Ему надо прекратить увлекаться всем тем, что наносит организму вред. Но это он осознает уже после бегства из Украины, — говорит Янко.

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