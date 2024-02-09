Глава Киевского режима Владимир Зеленский начал стремительно терять поддержку. Его рейтинги снижаются, политики, которые некогда оказывали президенту-комику доверие, отворачиваются от него. И самое главное — разочаровывается в Зеленском украинское население. Зеленский понимает, что продолжать устроенную им кровавую бойню становится труднее, поэтому активно готовит план отступления. Его печальное и нелепое будущее в интервью «Московскому комсомольцу» раскрыла экстрасенс Галина Янко.
Янко рассказывает: на Украине Владимир Зеленский жить не останется.
При этом, по словам Янко, у Зеленского намечаются серьёзные проблемы со здоровьем. Недуг касается сердечно-сосудистой системы. Проблемы будут только усугубляться: