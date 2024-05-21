Под мостом у рязанского ТЦ «Премьер» заметили онаниста

В Рязани около моста рядом с ТЦ «Премьер» местные жители заметили онаниста. Пост опубликован в telegram-канале Ай лав РЗН.

Сообщается, что онаниста увидели около 20 часов 20 мая.

— Был замечен мужчина-онанист, полуголый. Стоял и делал непристойные дела. Будьте осторожнее, — говорится в сообщении.

Мужчина был одет в красную футболку, тёмные штаны.