Вторник, 21 мая, 2024

Фадеев высказался о проблеме мигрантов в России

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от ASphotofamily на Freepik

По оценкам экспертов, в России проживает более 10 миллионов мигрантов. В 2023 году количество преступлений, совершённых мигрантами, увеличилось на 75%.

Валерий Фадеев, советник президента и председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, считает, что к решению острых миграционных проблем необходимо подходить комплексно.

В интервью «Парламентской газете» Фадеев предложил разобраться, почему в России до сих пор разрешены никабы, а в некоторых этнических сообществах популярны клубы по смешанным единоборствам (ММА), а не секции настольного тенниса.

Он также отметил, что самая опасная проблема — это возникновение анклавов, где перестаёт работать закон. По мнению Фадеева, эту проблему можно решить только жёсткими методами, например, квотированием покупки квартир в определённых районах. Однако этот вопрос требует обсуждения и учёта прав человека.

В регионах предлагают строить городки для мигрантов рядом со стройками и складами, где они работают. Фадеев считает, что это не лучший вариант решения проблемы, и нужно двигаться по пути адаптации и интеграции мигрантов, а не загонять их в лагеря.

В сети часто призывают запретить этнические клубы по смешанным единоборствам (ММА). Фадеев считает, что с одной стороны, никто не может запретить людям заниматься спортом. Но с другой стороны, почему трудовые мигранты выбирают именно боевые искусства? Возникает подозрение, что эти люди могут готовиться к чему-то нехорошему. Если у силовиков есть основания полагать, что возникновение подобных клубов может привести к экстремизму, то с ними нужно поступать соответствующим образом.

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