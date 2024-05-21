Вторник, 21 мая, 2024

Движение Первых приглашает рязанцев на Фестиваль детства

Автор: 7info7

Опубликовано

1 июня в рязанском Лесопарке Движение Первых проведёт Фестиваль детства с 50 интерактивными площадками для всей семьи. В честь главного детского праздника – Дня защиты детей, в течение дня в Лесопарке будут работать порядка 80 интерактивных площадок от Движения Первых и партнёров. Дети смогут принять участие в творческих лабораториях, посетить мастер-классы по гончарному мастерству, узнать тонкости работы фокусника, окунуться в историю города на исторической площадке и прикоснуться к науке, став участниками научных опытов. Ребята постарше и их родители смогут освоить приёмы самообороны, принять участие в спортивных и танцевальных турнирах.

Помимо этого, на фестивале будут работать консультационные площадки социальных служб, образовательных учреждений, центра развития детей, языковых школ и другие. Каждый может обратиться за помощью и получить бесплатную помощь.

Главными событиями фестиваля станут большой гала-концерт с участием творческих коллективов Движения Первых и костюмированный парад семей.

Чтобы принять участие в костюмированном параде, рязанским семьям предлагается придумать и показать семейный образ в карнавальных костюмах. Оцениваться будут оригинальность, единство и сложность. Победителей выберут в 10 конкурсных номинациях.

Подать заявку для участия в интерактивных площадках и костюмированном параде можно вплоть до 1 июня по ссылке на сайте Движения Первых.

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