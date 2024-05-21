Вторник, 21 мая, 2024

Победитель шоу «Звёзды» Денис Дорохов передал выигрыш на помощь белгородцам

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: ntv.ru

В минувшую субботу, 18 мая, стало известно имя победителя юмористического шоу НТВ и VK Видео «Звёзды» (16+). Победителем стал актёр и юморист Денис Дорохов, который выступал вместе с командой «Регионы», сообщает пресс-служба телеканала. 

Победитель проекта принял решение отправить денежный приз на помощь семьям, пострадавшим после обстрела ВСУ многоквартирного дома в Белгороде 12 мая.

Денис Дорохов, победитель шоу «Звёзды»: «Мы со всеми другими звездами-участниками ещё до начала съёмок шоу приняли решение, что в случае победы направим денежный приз на благотворительность. А когда неделю назад мы увидели новости о том, что Белгород в очередной раз подвергся обстрелу, и один из снарядов попал в многоквартирный жилой дом, мы вместе с командой сразу решили, что весь выигрыш отправим в помощь семьям, которые пострадали в результате этой атаки».

«Звёзды» — это юмористическое шоу телеканала НТВ и VK Видео, производством которого занималась Medium Quality Production. За звание самой смешной звезды России боролись 10 звёзд – Дмитрий Маликов («Сборная России»), Филипп Киркоров («Борцы), Алексей Чумаков («Наполеоны»), Александр Ревва («Студия Союз»), Лера Кудрявцева («Раисы»), Денис Дорохов («Регионы»), Мигель («Сборная СССР»), Джиган («Красноярск»), Марина Федункив («Объединение ЮГ») и Азамат Мусагалиев («Астана»), которые выступили лидерами коллективов, состоящих из популярных юмористов. В команду звёздных судей вошли Гарик Харламов, Сергей Жуков, Тимати, Валя Карнавал, Артемий Лебедев и Жора Крыжовников.

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