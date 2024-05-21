Названы продукты, которые помогут взбодриться не хуже кофе

Мария Калошина, эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области, рассказала интернет-изданию Regions о продуктах, которые помогут вам почувствовать себя бодрее, как после чашки кофе.

Фрукты — отличный источник энергии. Яблоки обеспечат вас энергией на долгое время, а апельсины — улучшат настроение. Бананы богаты калием, который необходим для нормальной работы сердца. Авокадо содержит нутриенты и омега-жирные кислоты, которые могут дать вам заряд энергии.

Жирные сорта рыбы, такие как лосось или тунец, содержат Омега-3 жирные кислоты, они снижают уровень усталости и улучшают работу головного мозга.

Нежирное мясо, курица или индейка, может быть полезным источником энергии. Оно не нагружает организм и даёт силы.

Овощи являются ценными источниками клетчатки, витаминов и минералов. Цельнозерновые продукты — овсянка или цельнозерновой хлеб — обеспечивают организм энергией на долгое время. Бобовые, например, чечевица или фасоль, содержат магний и калий, которые помогут вам почувствовать себя бодрее.

Темный шоколад богат какао-бобами, которые содержат антиоксиданты, контролирующие обменные процессы в организме. Однако важно употреблять его с умеренностью — он остаётся высококалорийным продуктом.