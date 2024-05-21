Вторник, 21 мая, 2024

У двух аистиных пар в Рязанском доме белого аиста вылупились птенцы

Автор: Кристина Аманн

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Фото: www.ryazan.kp.ru/

В Рязанском доме белого аиста случилось пополнение: сразу у двух аистиных пар вылупились птенцы. Об это пишет «Комсомольская правда».

Птенцы появились у пары Агаты и Леопольда, а также у Русланы и Гоши. Первые аисты дикие,они поселились в искусственном гнезде. Вторая пара нелетная.

Консультант Рязанского дома белого аиста Виталий Тягунин рассказал, что у Агаты и Леопольда это уже третья кладка. В этом году в ней было пять яиц. Три птенца вылупились, сейчас специалисты ждут остальных.

Что касается Русланы и Гоши, то в их кладке три яйца, и пока вылупился только один птенец. Специалистам удалось зафиксировать точное время, когда случился этот долгожданный момент — 18 мая в 12 часов 07 минут.

Виталий Тягунин отметил, что в Кораблине должно появиться 8 птиц, а в соседнем селе Дудкино — еще три птенца.

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