Рязанских нефтяников наградили Почетными знаками губернатора Рязанской области

Семьи троих сотрудниц Рязанской нефтеперерабатывающей компании удостоились Почетного знака губернатора «За веру и добродетель». Этот знак вручают семьям, дети которых победили в школьных олимпиад, музыкальных конкурсах и спортивных соревнованиях. Церемония награждения, приуроченная к Международному дню семьи, прошла в региональном правительстве.

Ведущий экономист отдела финансового контроля Алена Агаршева вместе с супругом Сергеем воспитывают двоих дочерей. 21-летняя Юлия — победитель и призер множества международных творческих конкурсов в номинациях «изобразительное искусство», 18-летняя Александра — многократный лауреат международных творческих конкурсов в составе хореографического коллектива.

Ведущий экономист планово-экономического отдела Ирина Андрющенко и ее супруг Игнат также воспитывают двоих дочерей. 16-летняя Алина занимается танцами, волейболом, промышленным дизайном, углубленно изучает английский язык, играет на гитаре, является призером международного конкурса «Большая перемена», членом ВДЮОД Юнармия, занимается волонтерской деятельностью. 10-летняя Мария увлекается рисованием, плаванием и танцами, глубоко изучает иностранный язык, является членом всероссийской детской организации «Орлята России».

Семья ведущего специалиста по обследованию и наладке энергетического оборудования Юлии Мухориной воспитывает троих будущих шахматных гроссмейстеров. У Юлии и ее супруга Дмитрия две дочери и сын: 10-летняя Мария, 4-летняя Маргарита и 12-летний Михаил. Младшей Маргарите еще предстоит выбрать себе увлечение по душе, а вот старшие дети делают уверенные шаги к рекордам в шахматных партиях, оба имеют разряды в этом виде спорта. Кроме того, Михаил активно принимает участие в соревнованиях по джиу-джицу, по креативному программированию, в художественных конкурсах и поэтических фестивалях. Мария успешно участвует в соревнованиях по художественной гимнастике, в художественных конкурсах и фестивалях. Мария — трехкратная чемпионка Рязани по шахматам среди девочек, трехкратная чемпионка ЦФО (по блицу, рапиду и шахматной композиции), а в 9 лет стала чемпионкой России по шахматам среди девочек до 11 лет и вошла в сборную России по этому виду спорта. В ноябре этого года она будет представлять Россию на чемпионате мира в своей возрастной категории по шахматам. Ее достижения неоднократно отмечались благодарственными письмами управления образования и молодежной политики администрации г. Рязани.

Все три семьи сотрудников РНПК пользуются заслуженным авторитетом и являются достойным примером для окружающих.

Также губернатор Рязанской области Павел Малков вручил памятный знак «Благодарность от Земли Рязанской» Аркадию Баранову, заместителю начальника цеха №1. Он работает в с 1996 года. Коллеги отзываются о нем как о грамотном специалисте, добросовестном и высококвалифицированном работнике, который постоянно повышает свою квалификацию и активно занимается саморазвитием в своей профессиональной деятельности.