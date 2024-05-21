Вторник, 21 мая, 2024

Природоохранная прокуратура проверит проверит состояние ручья Быстрец в Рязани

Автор: Кристина Аманн

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В сети 20 мая распространились видео, на которых ручей Быстрец в Рязани окрасился в кроваво-красный цвет. Пресс-служба Рязанской межрайонной природоохранной прокуратуры сообщила, что по данной информации будет проведена проверка.

Делом займется прокурор ведомства Александр Бондарь совместно со специалистом Министерства природопользования Рязанской области. Они обследуют акватории водоема и инициируют лабораторные исследования.

«Ситуация находится на контроле прокуратуры, по результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщает пресс-служба.


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