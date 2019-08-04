Как Рязань отметила 924-й день рождения

Рязань отметила День города. 924-й день рождения уже стал историей. Отмечался он 2 и 3 августа во всех районах города. Переменчивая погода периодически нарушала планы организаторов тех или иных мероприятий, но, подводя итог, можно с уверенностью сказать, что День города рязанцы отметили масштабно и ярко.

Корреспонденты РИА «7 новостей» присутствовали на всех самых ярких праздниках, концертах и фестивалях. Мы сделали несколько тысяч фотографий, которыми делились со своими читателями на страницах нашего сайта и в соцсетях. Представляем вашему вниманию обзор событий. По ссылкам вы найдёте фоторепортажи с самых интересных городских событий.

В Рязани День города отмечается вместе с Днём ВДВ, ведь всем известно, что Рязань – столица воздушно-десантных войск.

Утром 2 августа в Рязанском Кремле отслужили молебен ко Дню города. Молебен посетили вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков, члены правительства, глава города Юлия Рокотянская, и.о. главы администрации Елена Сорокина, начальник РГВВДКУ имени В.Ф. Маргелова Алексей Рагозин, курсанты десантного училища и жители города.

На территории Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища прошло открытие памятника дважды Герою Советского Союза генерал-лейтенанту Василию Афанасьевичу Глазунову. Затем официальные лица возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза Василию Маргелову и к Мемориальному комплексу воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах.

Праздник продолжился на стадионе «Спартак». Перед стадионом разместилась выставка оружия и военной техники, где с удовольствием фотографировались и взрослые, и дети. Десантники продемонстрировали своё мастерство, показав приёмы рукопашного боя, элементы тактического захвата объекта и навыки стрельбы из различных положений. Завершилась программа офицерским вальсом, исполнением песни «Синева» и зажигательным танцем Дедов Морозов. Многих удивило появление главных зимних волшебников на летнем празднике. Но внимательные читатели уже знают, что Рязань выбрана новогодней столицей России. А значит – тема Нового года будет упоминаться на всех рязанских мероприятиях.

В парке за филармонией организовали концерт «Джаз в городском парке», приуроченный к празднованию дня города. Он прошёл в рамках фестиваля «Летние дни джаза». Несмотря на холодную погоду и дождь, любители джаза пришли на концерт. Для них выступили коллективы из Рязани и Тулы, а главным гостем стала одна из самых успешных итальянских певиц и пианисток последнего десятилетия Francesca Tandoi

А на Почтовой в это время развернулся фестиваль «Подбелка». Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка 2019» собрал более 60 коллективов. Музыка не умолкала сразу на нескольких площадках. На сцене у памятника Ленину выступили Hot Stuff, Broadway, Парнас, Chuda, ВИА, John Lemon и другие. Возле монумента Евпатию Коловрату играли Вчерашний День, Анастасия Меньшова, Спутник, Умка и многие другие исполнители.

3 августа праздник начался с «Зарядки рядом с домом». Рязанцы зарядились здоровьем и энергией на площади Победы, в Лесопарке, парке Гагарина, ЦПКиО, Новопавловской роще, Вишневом саду и сквере Скобелева.

А вот с «Городским завтраком» вышли накладки. В программе мероприятия была заявлена вкусная акция. С 11.00 до 12.00 в разных кафе города при покупке кофе посетителям должны были преподнести комплимент от повара. Однако, при обращении за комплиментом в одно из заявленных в акции кафе, выяснилось, что официанты о нём ничего не знают. В другом ответили, что комплимент полагается только при заказе комплексного завтрака. Так что для нас так и осталось загадкой, что же это был за комплимент.

С семейными прогулками, следовавшими далее по программе, всё в порядке.

С 12.00 состоялся праздник Рязанской кухни и ремёсел в Торговом городке. Для всех желающих провели интереснейшую экскурсию по Рязанской ВДНХ, а завершился праздник показом коллекций рязанских модельеров. На Лыбедском бульваре рязанцы активно фотографировали с ретро-автомобилями и гигантскими буквами «ТНТ».

В Рязанском театре драмы прошёл торжественный приём в честь 924-й годовщины города. Почётные жители города прошли по красной дорожке на Театральной площади. Лучшие из лучших были награждены медалями Надежды Чумаковой.

В День города Рязань и Генуя стали городами-побратимами. В честь этого события на Почтовой состоялся фестиваль гостеприимства на улице Почтовой. Здесь в хороводах, ручейках, бранлях и польках участники Губернского бала закружили первых лиц города и иностранных гостей.

Здесь же на Почтовой можно было заглянуть в «Фотодом» на фестиваль современного искусства «Параллели» или полюбоваться фотовыставкой «Джазовое настроение».

Очень тепло и душевно прошёл первый инклюзивный фестиваль «Дорогою Добра». Несмотря на переменчивую погоду, в сквере Надежды Чумаковой собралось немало желающих посетить этот фестиваль и стать немного добрее.

Также впервые в этот день в Рязани состоялся праздник прикладного творчества «Шили-были». Началась праздничная программа с выставки одеял «На воле». Сквер Петрова за остановкой «Дом художника» превратился в импровизированный выставочный зал. Одеяла созданы в разных техниках: вязаные с объёмной вышивкой, кружевные, сшитые из лоскутков ткани.

В субботу, 3 августа, завершился фестиваль «Летние дни джаза в Рязани». Всю неделю рязанцев радовали рязанские музыкальные коллективы и гости из других городов и стран. Финалом масштабной музыкальной программы стал вечер «Вернисаж в стиле джаз», который состоялся на улице Почтовой.

Главным подарком для рязанцев в День города стал праздничный концерт на площади Ленина. Несколько тысяч рязанцев провели свой вечер именно здесь. Для горожан выступили различные творческие коллективы и солисты города. Главным гостем вечера стала столичная группа MBAND.

Завершился вечер ярким фейерверком.