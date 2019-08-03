В Рязани прошёл торжественный приём в честь Дня города

В субботу, 3 августа, в Рязанском театре драмы прошёл торжественный приём в честь 924-й годовщины города. Гостей с праздником поздравил вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков.

– Рязани есть, чем гордиться. У нас богатая история, замечательные культурные традиции, это родина многих талантливых людей – настоящих патриотов. Своими достижениями они прославили наш город и сделали всё для его процветания, – отметил вице-губернатор.

Игорь Греков вручил рязанцам региональные награды. Президент Рязанской Ассоциации экономического сотрудничества предприятий Юрий Савчук получил знак отличия «Знак Великого князя Олега Рязанского». Также рязанцы получили вручены почётные знаки «За заслуги перед Рязанской областью».

Звание Почетного гражданина города Рязани присвоили государственному советнику юстиции Российской Федерации 2 класса, заслуженному юристу Российской Федерации Михаилу Филиппову.

К поздравлениям присоединились глава муниципального образования Юлия Рокотянская и и.о. главы администрации Рязани Елена Сорокина. Глава города вручили медали Надежды Чумаковой, и.о. главы администрации наградили победителей акции «Люди города – люди труда».

– Есть города монументальные, роскошные, популярные, а есть родные. Рязань родная, живая, близкая. Свой день рождения Рязань встречает в кругу семьи, полной сил и энергии. У неё так много идей, проектов, задач – нужно привести в порядок дороги, построить детские сады и школы, благоустроить дворы, площадки скверы, не забыть про детские и спортивные площадки, поменять трубы, чтобы в домах было тепло. И никогда бы ей с этим не справиться, если бы не её близкие, – сказала Елена Сорокина.