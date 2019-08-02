В Рязани выступила известная итальянская пианистка

В пятницу, 2 августа, в парке за филармонией организовали концерт «Джаз в городском парке», приуроченный к празднованию дня города. Он прошёл в рамках проекта «Летние дни джаза».

Несмотря на холодную погоду и дождь, несколько десятков рязанцев пришли на концерт. Для них выступили коллективы из Рязани и Тулы, а главным гостем стала одна из самых успешных итальянских певиц и пианисток последнего десятилетия Francesca Tandoi. Франческа сотрудничала и концертировала с такими музыкантами, как Joe Cohn, Scott Hamilton, Madeline Bell, Leah Kline и другими. Девушка выступала в США, Японии, Малайзии, Индонезии, Индии, ЮАР, а также по всей Европе, является постоянным резидентом международных джазовых фестивалей.

А аккомпанировали ей музыканты – элита российской джазовой сцены – Александр Зингер (барабаны) и Екатерина Чернакова (контрабас).

Почётными гостями на концерте стала делегация из городов-побратимов Рязани.