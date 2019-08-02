На главную Рязань Власть Виновные в массовой гибели пчёл в Рязанской области привлечены к ответственности
РязаньВласть

Виновные в массовой гибели пчёл в Рязанской области привлечены к ответственности

Виновные в массовой гибели пчёл в Рязанской области привлечены к административной ответственности. Об этом сообщает сайт управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Ведомством выявлены нарушения, допущенные при обращении с пестицидами, — отсутствие надлежащего уведомления пчеловодов о предстоящих химобработках сельхозугодий. В управлении напоминают, что закон предписывает оповещать владельцев пасек за трое суток до химобработки с указанием применяемого ядохимиката, места (в радиусе 7 км) и времени, способа проведения обработки

К ответственности привлечены четыре юрлица, осуществляющих деятельность на территории Рязанского, Михайловского, Пронского районов Рязанской области.

Загрузка...

Лента новостей

Виновные в массовой гибели пчёл в Рязанской области привлечены к ответственности

Документы на конкурс на должность главы администрации Рязани подала Елена Сорокина

В Рязани прошёл флешмоб дедов Морозов

video

Life показал видео о том, что можно «есть в Рязани»

Монеты с воинской выучкой. 155 финансовых историй

В Рязанском кардиодиспансере на тысячу в год увеличивается количество малоинвазивных операций

В Областной прокуратуре прокомментировали ситуацию с воздухом в Дашках

Рязанец угрожал убить родственника сковородкой

В Рязанской области представили опыт реализации в регионе нацпроекта «Здоровье»

Что посмотреть в Рязани в День города

«Ноев Ковчег» оштрафовали на полмиллиона за незаконное строительство в Рязани

Рязанка выиграла квартиру в лотерею

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Николай Любимов: Президентом поставлено много задач в сфере демографии, и мы должны их выполнить

В Рязани на неправильную парковку можно будет пожаловаться в специальном приложении

Юлия Рокотянская: Весь депутатский корпус городской думы будет активно работать над задачами, которые...