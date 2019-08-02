Виновные в массовой гибели пчёл в Рязанской области привлечены к ответственности

Виновные в массовой гибели пчёл в Рязанской области привлечены к административной ответственности. Об этом сообщает сайт управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Ведомством выявлены нарушения, допущенные при обращении с пестицидами, — отсутствие надлежащего уведомления пчеловодов о предстоящих химобработках сельхозугодий. В управлении напоминают, что закон предписывает оповещать владельцев пасек за трое суток до химобработки с указанием применяемого ядохимиката, места (в радиусе 7 км) и времени, способа проведения обработки

К ответственности привлечены четыре юрлица, осуществляющих деятельность на территории Рязанского, Михайловского, Пронского районов Рязанской области.