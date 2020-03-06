Рязанок поздравили с предстоящим Международным женским днём

В пятницу, 6 марта, в Рязанской областной филармонии прошел праздничный концерт, приуроченный к 8 марта. Со сцены женщин поздравил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

– Дорогие женщины, вы сохраняете семейные традиции и оберегаете домашний очаг, и мы, мужчины, не представляем жизнь без вас. Однако не только в семье женщины проявляют свои качества. Я убеждён, что с вашей помощью, мы сделаем наш регион лучше, – отметил Николай Любимов.

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Он вручил награды женщинам, которые достигли высоких результатов в своих профессиях, ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тылам. А после торжественной части и награждений зрителей ждал праздничный концерт «Платок узорный лег на плечи».

В программе были музыкальные номера в исполнении лучших коллективов Рязанской области: Рязанского губернаторского симфонического оркестра, детского музыкального театра «Созвездие добра» песенно-инструментальный инструментальный ансамбль «Радуница» и других.

Кроме того, в фойе филармонии работала выставка Рязанского художественного училища «Женские образы», а для всех желающих провели мастер-класс по художественной вышивке и кружевоплетению.