Обзор новостей за 4 марта

Что произошло в Рязани за минувшую среду?

Ликвидирована несанкционированная парковка в центре Рязани. Сотрудники префектуры Советского округа временно оградили бетонными плитами участок на улице Праволыбедской. До конца следующей недели работники Дирекции благоустройства города должны будут установить там декоративное ограждение.

Рязанку, вернувшуюся из Италии, поместили на карантин. Сейчас она проходит карантинные мероприятия под строгим наблюдением врачей. Пациентке сделали тест на коронавирус. Результат оказался отрицательным. Несмотря на это, карантин продлится две недели.

Комиссия одобрила строительство школы в центре Рязани. Речь идёт об участке на улице Дзержинского, где раньше располагалось троллейбусное депо. Власти планируют построить там школу на 1100 человек.

На улице Промышленной произошло жёсткое ДТП. Столкнулись «Лада Приора» и «Форд Фьюжн». Обе машины получили серьёзные повреждения.

В Рязанской облдуме обсудили обеспеченность местами в яслях и школах. Председатель облдумы, руководитель рабочей группы Аркадий Фомин напомнил, что с 2018 года в регионе реализуется проект создания новых мест в дошкольных образовательных учреждениях и в школах. Выделяются значительные средства из бюджетов разных уровней.

В Рязани грузовой фургон протаранил столб. ДТП произошло на Южной окружной дороге. По словам очевидца, водитель грузового фургона «Хёндай», предположительно, не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в столб. Авария случилась недалеко от гипермаркета «Стройка».

Рязанка борется за звание «Краса ВДВ». Конкурс проходит в канун Международного женского дня в Туле. В нем уже приняли участие свыше 4000 тысяч женщин-военнослужащих ВДВ. Имя победительницы станет известно 6 марта.