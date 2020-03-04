Рязанка борется за звание «Краса ВДВ»

В канун Международного женского дня в Туле проходит третий конкурс Воздушно-десантных войск – «Краса ВДВ».

В конкурсе уже приняли участие свыше 4000 тысяч женщин-военнослужащих ВДВ, так как перед проведением финальных состязаний, во всех частях и соединения десантных войск состоялись отборочные этапы. По их результатам 12 самых заслуженных десантниц отправились бороться за право носить звание «Краса ВДВ». За право стать «лучшей среди равных» борется и представительница Рязанского гвардейского десантного училища – курсант 4 курса Екатерина Добрынина, выступающая под номером 10.

Не только и не столько красота является определяющим фактором для победы. Екатерине предстоит показать и свою военно-профессиональную подготовку, и исключительно женские качества и умения. В течение недели пройдут соревнования в таких номинациях как: «визитная карточка», «сила оружия», «волшебный кулинар», «кутюрье», «творческий номер» и «офицерский бал».

Позади уже стрельба из пистолета, сборка-разборка автомата и кулинарный поединок. После двух этапов Екатерина уверенно занимает лидирующие позиции.

Этап «Волшебный кулинар» состоял из трёх частей. Участницам необходимо было написать как можно больше названий блюд из картофеля, после чего за 15 минут замесить тесто и испечь как можно больше блинов и за 10 минут приготовить праздничный салат.

Конкурс посетил командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков. Он пожелал всем участницам хорошего настроения и отметил, что все они уже победительницы.

Впереди конкурс «кутюрье», здесь девушкам предстоит показать, что даже в суровых полевых условиях они смогут в мгновение ока перевоплотиться из военнослужащих в очаровательных дам. И не так уж много им для этого потребуется – всего 30 минут, полтора метра ткани, нитки, иголки и никаких швейных машинок.

Имя победительницы станет известно 6 марта.