Обзор новостей за 11 марта

Что произошло в Рязани за прошедшую среду?

В больнице №4 открылся новый прививочный кабинет. Раньше он был совмещён с процедурным и находился в поликлинике. Новый кабинет позволит разделить больных и здоровых посетителей. Для удобства пациентов он работает в две смены.

В Рязани совершено разбойное нападение на таксиста. Уголовное дело следователи завели по ч.1 ст. 162 УК РФ (Разбой). Виновному может грозить до 8 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый задержан, в ближайшее время следствие обратится в суд с просьбой о его аресте.

В «Фотодоме» открылась выставка портретов офицеров спецназа. Авторы — победители Всероссийских ведомственных конкурсов фоторабот, посвящённых военной службе, – Мария Жарикова и Лидия Родина – представили зрителям 40 портретов своих коллег по ведомству, офицеров спецназа.

В Рязани эвакуировали ТРЦ «Премьер». По данным МЧС, около 15 часов в торговом центре сработала пожарная сигнализация. На место выехали пожарные расчёты, из здания стали эвакуировать людей.

В Рязани начались гастроли Казанского государственного ТЮЗа. На сцене Театра на Соборной труппа представила приключенческий мюзикл «Остров сокровищ». Постановку увидели рязанские школьники. Яркие декорации, задорные песни и увлекательные танцы не оставили равнодушными юных зрителей.

Появилась первая информация от экспертов о гибели птиц в Рязани. Грачи на улице Белякова в Рязани погибли не от птичьего гриппа. Результаты остальных исследований должны появиться через пару недель.

Шесть домов в Рязани признали аварийными. Собственникам зданий необходимо снести их до 1 марта 2028 года. Взамен они могут рассчитывать на квартиры в маневренном фонде. Также их могут переселить по программе расселения ветхого жилья.