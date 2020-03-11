В Рязани совершено разбойное нападение на таксиста

В Рязани сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на таксиста. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.



Пострадавший – 34-летний житель Рязанского района – вызвал полицию на улицу Чкалова. Ночью именно туда он привёз своего клиента из села Подвязье. Когда пришло время расплачиваться, нетрезвый пассажир вытащил овальный предмет, похожий на гранату. После этого он потребовал у водителя отдать ему 5 тысяч рублей. Таксист успел выбежать из салона и вызвал полицию.



Выяснилось, что нападение совершил 35-летний неработающий житель села Подвязье. Мужчина имеет судимости за наркопреступление и кражу. На преступление он решил пойти, что поправить своё материальное положение. Чтобы совершить нападение на таксиста, злоумышленник подготовил муляж учебной гранаты.



Уголовное дело следователи завели по ч.1 ст. 162 УК РФ (Разбой). Виновному может грозить до 8 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый задержан, в ближайшее время следствие обратится в суд с просьбой о его аресте.

