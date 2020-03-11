В «Фотодоме» открылась выставка портретов офицеров спецназа

11 марта в «Фотодоме» открылась выставка Управления Росгвардии по Рязанской области «Взгляд специального назначения».

Авторы фоторабот — победители Всероссийских ведомственных конкурсов фоторабот, посвящённых военной службе, – Мария Жарикова и Лидия Родина – представили зрителям 40 портретов своих коллег по ведомству, офицеров спецназа.

«Принято считать, что глаза – зеркало души. Но ещё более выразительным является взгляд человека. Благодаря эмоциональной окраске через взгляд обнажается вся сила и глубина человеческой души, становясь, подчас, красноречивее любых слов. Этот поэтический тезис может стать эпиграфом к нашей выставке, – рассказывает о фотопроекте один из её авторов Лидия Родина. – По роду нашей службы мы часто работаем на учениях и тренировках спецподразделений Росгвардии. Их специфика такова, что офицеры спецназа — всегда «закрытые» для камер люди. Это продиктовано, прежде всего, идеей их личной безопасности, а также безопасности их семей и близких. Поэтому «балаклава» стала непременным атрибутом экипировки в спецподразделениях, хотя она и не является уставным элементом обмундирования. В какой-то момент на одной их полевых тренировках я поймала себя на мысли, что различаю сотрудников Росгвардии по глазам… В каждом взгляде читаются детали, мысли человека, его состояние в этот момент. У каждого – своё. Но всех их объединяет и завораживает неповторимая мощь. Это стало для меня настолько притягательным открытием, что со своей коллегой Марией Жариковой мы взялись за создание этой необычной фотоколлекции взглядов», — делится Лидия Родина.

Выставка «Взгляд специального назначения» открыта в Музейно-выставочном центре им. Е.Н. Каширина «Фотодом» (Почтовая, 58) до 31 марта ежедневно с 10.00 до 19.00 кроме воскресения, вход свободный.