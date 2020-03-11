Шесть домов в Рязани признали аварийными

В Рязани признали аварийными ещё шесть домов. Постановление администрации об этом опубликовано в среду, 11 марта.



Речь идёт о доме №1 на 203-м километре железной дороги Москва – Ростов, доме №1/65 в 6-м Коломенском проезде, доме №47 на улице Зои Космодемьянской, доме №23А на улице Кудрявцева, доме №7 на улице Новослободской, а также доме №50 на улице Октябрьской.



Собственникам зданий необходимо снести их до 1 марта 2028 года. Взамен они могут рассчитывать на квартиры в маневренном фонде. Также их могут переселить по программе расселения ветхого жилья.

