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Рязанские школьники отправились в путешествие на «Остров сокровищ»

В Рязани начались гастроли Казанского государственного ТЮЗа. На сцене Театра на Соборной в среду, 11 марта, труппа представила приключенческий мюзикл «Остров сокровищ».

Постановку увидели рязанские школьники. Яркие декорации, задорные песни и увлекательные танцы не оставили равнодушными юных зрителей. История, представленная актёрами, поразила ребят до глубины души и заставила сопереживать героям.

На сцене театра ожил знакомый многим любителям приключений сюжет романа «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона. В руки главного героя Джима Хоккинса попадает карта пирата Флинта, в которой указано место, где спрятаны драгоценности. Вместе со своими друзьями юноша отправляется искать клад на необитаемый остров. На корабль путешественников под видом матросов попадает шайка морских разбойников под предводительством коварного пирата Джона Сильвера. Плавание превращается в опасное приключение с кровожадными боями, интригами и интересной развязкой.

В Рязани Казанский государственный ТЮЗ представит ещё несколько постановок. В четверг, 12 марта, рязанские зрители смогут увидеть спектакль «Выстрел». Показы пройдут в 11.00 и в 14.00. В 19.00 состоится показ спектакля «Пигмалион, или история одного пари».

В пятницу зрителей приглашают на музыкальную сказку «Тайна волшебного королевства» в 11.00. В 14.00 и в 19.00 состоятся показы фантастического детектива «Нос» по повести Гоголя.

В субботу, 14 марта, в 10.00 и в 12.00 рязанцам покажут «Тайны волшебного королевства», а в 18.00 – спектакль «Пигмалион, или история одного пари».

Отметим, что проходящие гастроли – обменные. В Казани труппа Рязанского государственного областного театра для детей и молодежи представит спектакли «Капитанская дочка», «Ночь перед Рождеством», «Гроза», «№13»,  «Зима в Простоквашино» и «Маленькая бабушка».

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