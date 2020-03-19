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Обзор новостей за 18 марта

Что произошло в Рязани за минувшую среду?

Городскую клиническую больницу №10 города Рязани присоединили к ОКБ. Распоряжение правительства Рязанской области подписал губернатор Николай Любимов. В тексте документа отмечается, что медицинские учреждения объединили «в целях повышения эффективности использования ресурсов государственных бюджетных учреждений Рязанской области».

Увеличилось число рязанцев, которых проверяют на коронавирус. Поступила информация о 311 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции. По состоянию на 18 марта в Рязанской области случаев заболевания вирусом не зарегистрировано.

Московские троллейбусы выехали на рязанские маршруты. Новые машины появились на маршрутах №№3 и 5. Все машины прошли необходимое техническое обслуживание по регламенту и готовы к безопасной и комфортной перевозке пассажиров, в том числе и маломобильных.

Школьный автобус с детьми попал в ДТП в Спасском районе. Авария случилась днём на автодороге Рязань – Спасск у села Петровичи. В «Газели» ехали трое школьников. К счастью ни они, ни водители не пострадали.

Заместитель председателя правительства Рязанской области Наиля Черникова покидает свой пост. Постановление об этом подписал губернатор Николай Любимов. Уволена Черникова будет с 23 марта по собственному желанию.

В Рязани вновь обнаружили мёртвых птиц. Сообщается, что в общей сложности найдено 42 трупа грачей. Также были найдены кучки с пшеном. Орнитологи предполагают, что кто-то специально травит птиц.

В первом чтении принят законопроект об уголовной ответственности за уничтожение воинских захоронений. Его инициатором выступил Президент РФ Владимир Путин. На данный момент существует уголовная статья о повреждении памятников истории и культуры. Максимальное наказание по данной статье — штраф до пяти миллионов рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

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