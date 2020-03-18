В первом чтении принят законопроект об уголовной ответственности за уничтожение воинских захоронений

В среду, 18 марта, депутаты Государственной Думы поддержали в первом чтении законопроект, устанавливающий ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений, памятников и других мемориалов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России. Его инициатором выступил Президент РФ Владимир Путин.

– Законопроектом предлагается установить «уголовную ответственность за уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества как в нашей стране, так и за рубежом, – прокомментировала депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина.

На данный момент существует уголовная статья о повреждении памятников истории и культуры. Максимальное наказание по данной статье — штраф до пяти миллионов рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

– В проект закона о поправках в конституцию РФ внесен пункт о защите исторической правды. Теперь под охраной будут и объекты воинской славы, – подчеркнула парламентарий. – Как правильно отметил председатель ГД Вячеслав Володин, «мы должны чтить память тех, без кого победа над фашизмом была бы невозможна, кому обязаны жизнью и благополучием, защитить тех, кто сам уже не может за себя постоять».