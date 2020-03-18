Зампред правительства Рязанской области покидает свой пост

Наиля Черникова

Заместитель председателя правительства Рязанской области Наиля Черникова покидает свой пост. Постановление об этом подписал губернатор Николай Любимов.



Уволена Черникова будет с 23 марта по собственному желанию.



Наиля Черникова руководила представительством правительства Рязанской области в Москве. Вот как её функции описываются на сайте правительства:



Представляет интересы Правительства Рязанской области во взаимоотношениях с Администрацией Президента Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, Федеральным Собранием Российской Федерации, государственными корпорациями, коммерческими и некоммерческими организациями, находящимися вне пределов территории Рязанской области, а также координирует деятельность центральных исполнительных органов государственной власти Рязанской области по взаимодействию с федеральными органами и органами государственной власти субъектов Российской Федерации.

