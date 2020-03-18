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Как обезопасить себя от потери денег с банковских карт

РИА «7 новостей» и прокуратура Рязанской области в рамках проекта «Прокуратура поясняет» рассказывают об основных правилах, которые следует соблюдать, чтобы обезопасить себя от хищения денежных средств с банковских карт.

За последние несколько лет преступления, связанные с несанкционированным снятием денежных средств с банковских карт граждан, через услуги «Мобильного банка» имеют тенденцию к росту.

Подобные действия квалифицируются согласно Уголовному кодексу Российской Федерации как кража (ст.158) или мошенничество (ст.159).

Снятие денежных средств происходит с абонентских номеров, к которым в свое время была подключена услуга «Мобильный банк». Потерпевшими же зачастую становятся пользователи банковских карт ПАО «Сбербанк России».

Необходимо помнить основные правила, которые смогут обезопасить Вас от хищения денежных средств с Ваших банковских карт:

  1. Никому и никогда не сообщать ПИН-код карты. Хранить его отдельно от карты, не в кошельке и бумажнике.
  2. Не передавать карту другим лицам. Все операции с картой должны проводиться в присутствии владельцев (на их глазах).
  3. В случае утери (кражи) карты немедленно блокировать в банке, выдавшем ее.
  4. Пользоваться защищенными банкоматами (расположенными в безопасных местах и оборудованных системой видеонаблюдения), не имеющими какими-либо подозрительными дополнительными устройствами.
  5. По всем вопросам советоваться с банком, позвонив по телефону, указанному на карте.
  6. При смене старого абонентского номера, на который был подключен «Мобильный банк», прийти в банк и написать заявление об отключении данной услуги.

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