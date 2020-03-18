Внеплановые каникулы в Рязанской области пока не продлены

Внеплановые каникулы в Рязанской области до 12 апреля пока не продлены. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства образования и молодёжной политики.



Напомним, сегодня министр просвещения РФ сообщил, что из-за коронавируса все российские школы уйдут на внеплановые каникулы с 23 марта по 12 апреля. В Рязанской области ранее было принято решение отправить детей на каникулы с 17 по 30 марта.



В рязанском министерстве сообщили, что сейчас ждут пояснений от Минпросвещения РФ. В то же время уже точно известно, что досрочный период сдачи ЕГЭ будет перенесён на основной.

