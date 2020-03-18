Московские троллейбусы выехали на рязанские маршруты

В среду, 18 марта, на улицы Рязани вышли троллейбусы, поступившие в МУП «УРТ» и Москвы. Новые машины появились на маршрутах №№3 и 5. Все машины прошли необходимое техническое обслуживание по регламенту и готовы к безопасной и комфортной перевозке пассажиров, в том числе и маломобильных.

Скоро рязанские маршруты начнут обслуживать ещё порядка 30 машин, сообщает сайт администрации города.

Всего на балансе предприятия находится 130 троллейбусов, 108 из них ежедневно выходят в рейс.

Все 78 троллейбусов, прибывших из Москвы в Рязань, проходят необходимое техническое обслуживание, укомплектовываются противопожарным оборудованием и необходимым инвентарем.