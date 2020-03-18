Увеличилось число рязанцев, которых проверяют на коронавирус

По информации оперативной рабочей группы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции по состоянию на 17.00 18 марта в Рязанской области случаев заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрировано.

В целом на 17.00 18 марта поступила информация о 311 гражданах, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции.

В настоящее время медицинское наблюдение осуществляется в отношении 243 человек, все проходят лабораторное обследование на коронавирус. Завершено медицинское наблюдение у 68 человек, все они обследованы и здоровы.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Рязанской области.

