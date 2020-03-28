Как не набрать лишний вес во время карантина?

Самоизоляция – это прекрасный способ обезопасить себя и окружающих от распространения вируса, но кто обезопасит нас от постоянных подходов к холодильнику и лишних килограммов на боках? Очевидно, мы сами должны позаботиться о своем теле и его качестве.

Красивое подтянутое тело складывается из двух основных компонентов: питания и физической активности. В связи с карантином у нас появилось больше свободного времени, а поэтому и количество приемов пищи увеличилось: завтрак, перекус под фильм, обед, перекус под новый видеоролик на канале любимого блогера, ужин, перекус под ТВ-программу и так далее. Так как же остановить всю эту вакханалию? В этом материале мы разберем основные лайфхаки, которые позволят вам не набрать лишнего.

Отвлекитесь от мысли о еде

В первую очередь, чтобы оградить себя от постоянного желания нагрянуть с ревизией к холодильнику, нужно найти, чем вы могли бы заняться помимо рабочих дел. Вот примерные варианты.

Прочитать книгу, за которую вы все собирались взяться, но руки так и не дошли

Заняться рукоделием (вышивка, вязание или шитьё)

Провести ревизию всех шкафов и разобрать вещи (отличный способ предаться ностальгии)

Заняться физкультурой

Послушать образовательные подкасты

Освоить какой-нибудь новый навык в Интернете

А если вы все же смотрите, фильмы, сериалы, передачи или просто «зависаете» в интернете, то старайтесь не совмещать это с перекусами, гораздо полезнее будет в таком случае пить воду.

Стакан воды спасет мир

Зачастую мозг подает нам ложные сигналы, и мы путаем жажду с чувством голода. Проверить себя можно, выпив стакан воды. Если после этого чувство голода не притупилось, значит, действительно, пришло время перекусить.

Кстати, пока сидите дома, обязательно соблюдайте водный баланс, рассчитать свою норму можно онлайн в любой программе или в интернете (ориентировочно, нужно выпивать не менее 2 литров воды). Это положительно скажется не только на вашем теле, но и на здоровье.

Найдите заменители вредным продуктам

В связи с карантином у нас появилось больше времени для просмотра фильмов или сериалов, а эти процессы, как правило, сопровождаются поглощением далеко не полезной еды. От вредной пищи тяжело отказаться, но поискать альтернативу любимому печенью, чипсам или семечкам все же нужно. Какие есть варианты?

Сушеные яблоки, сухофрукты, овощные нарезки, фрукты и так далее. С такими перекусами вы точно не поправитесь. А если уж сильно захотелось чего-то вредного, то потратьте время на чтение состава и выберите продукт с наиболее «чистым». Также в магазинах есть отделы с продукцией для здорового питания, где можно найти, например, шоколад на меду, в составе которого нет сахара.

Физкультура в домашних условиях

С питанием все относительно понятно: ешьте в меру и контролируйте качество продуктов. Пора бы поговорить и о физической активности, которую можно организовать дома.

Необязательно иметь в наличии тренажеры, спортивные резинки, обручи, гантели и прочее, чтобы эффективно заниматься физкультурой. Есть ряд простых упражнений, которые можно выполнять без специального оборудования: приседания, скручивания, упражнения на пресс, наклоны и прочие. Особенности техники можно посмотреть на YouTube, там много обучающих видеороликов.

Самое время завести трекер привычек

Карантин – отличное время, чтобы завести трекер привычек и перейти на здоровое питание. На эту тему можно говорить часами, да и информации в свободном доступе более, чем достаточно. Поэтому мы предлагаем сохранить себе наш трекер привычек, распечатать себе и регулярно его заполнять. Тогда у вас будут все шансы не только сохранить свою форму, но и сбросить лишние килограммы.

Сохраняйте, распечатывайте и вырабатывайте полезные привычки

Юлия Ганьшина