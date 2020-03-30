Коронавирус и новые мировые тренды

Мы живем в уникальное время, о котором в будущем напишут в учебниках истории. Эпидемия коронавируса существенно повлияла не только на нашу жизнь, но и на весь мир и на все сферы общественной жизни. Поэтому неудивительно, что каждый второй мем посвящен пандемии, а в моду вошли маски для лица. Более того – вирус повлиял на тренды в маникюре и даже на творчество многих музыкантов.

Маникюр как способ самовыражения

О своем отношении к пандемии высказывается, наверное, каждый второй, если не первый, но вот только одни пишут об этом посты в соцсетях, а другие делают броский маникюр.

Некоторые блогеры стали изображать на ногтях характерные тематические рисунки. Это уже не классический маникюр, а настоящее арт-пространство. На ногтях стали появляться рисунки масок, мини-рулоны туалетной бумаги, мыло, значки опасности, фигурки в виде вирусов – словом, все, что, так или иначе, ассоциируется с пандемией 21 века.

Фото из инстаграм-аккаунта @nail_sunny

Фото из инстаграм-аккаунта @nail_sunny

Маски – главный тренд 2020

Маски из защитных средств постепенно перекочевали в разряд аксессуаров. Например, на Неделе моды в Париже модели вышли на подиум в масках. Не остались в стороне и российские медийные личности.

В марте этого года обложку глянцевого журнала Glamour украсила российская певица Елена Темникова в защитной маске.

Фото из инстаграм-аккаунта Елены Темниковой

Проявила себя дизайнер и основатель одноименного бренда Белла Потёмкина, она представила в своей коллекции авторские маски.

«Мы оперативно отшили многоразовые. Лаконичные и с украшением. В интернете и аптечных сетях продаются одноразовые белые медицинские, но многие наши покупательницы хотят красивые, дизайнерские», – написала в своем аккаунте Белла Потёмкина.

Фото из инстаграм-аккаунта Беллы Потёмкиной

Помимо этого, музыкальный продюсер Яна Рудковская, как она пишет в своем инстаграм-аккаунте, «наладила производство hand made масок от rudkovskayaofficial».

«Свои маски не продаю, такая находка нужна самому, дарить вот дарю, но точно не продаю», – написала в посте Яна Рудковская.

Фото из инстаграм-аккаунта Яны Рудковской

Помимо реально существующих масок, блогеры в Инстаграм стали создавать виртуальные аналоги. Так каждый пользователь соцсети может выбрать нужный эффект и примерить его на себя. Это еще раз говорит о том, что маски стали использоваться не только в качестве защитного средства, но и как аксессуар, который придает образу загадочности и драматичности.

Музыкальные тренды и хайп в соцсетях

Ажиотаж вокруг темы нового вируса затронул и музыкальную сферу. И в последнее время как зарубежные, так и российские исполнители активно стали создавать музыкальные треки на тему коронавируса. Например, 18 марта состоялся релиз песни «Пандемия» у белорусской и российской R&B-певицы Бьянки.

«Мы танцевали с тобой румбу.

Танцевали так легко,

Но потом ты вдруг покашлял

Прямо в мое лицо.

Мама-Миа, пандемия.

Заграницу выехать не могу.

Я влюбилась, как в первый раз,

Но у него коронавирус», – поется в песне.

Конечно же, тема, которая так активно обсуждалась везде, не могла обойти и социальные сети. Сказать, что ТикТок и Инстаграм переполнены видео на тему вируса и карантина, значит, ничего не сказать. Шутить на тему пандемии уже несколько месяцев – тренд.

Ситуация в мире меняется как никогда быстро: сложно прогнозировать, что будет завтра, не говоря уж о следующем месяце или квартале, а потому уверенно сказать можно только одно: тренды еще будут меняться. Поэтому не паникуйте, придерживайтесь правил самоизоляции и читайте наш сайт.