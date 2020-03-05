Почему феминистки ненавидят мужчин, или 7 мифов о феминизме

Близится Международный женский день, который исторически появился как день солидарности женщин в разных странах в борьбе за равные права и эмансипацию. Принято считать, что дату выбрали в память о крупных забастовках работниц текстильных фабрик в США, состоявшихся 8 марта в 1857 и 1908 годах. Женщины требовали сокращения рабочего дня, равных c мужчинами условий оплаты труда и предоставления женщинам избирательного права. С того времени многое изменилось, но тема равноправия не перестает быть актуальной. А потому в преддверии 8 марта мы решили поговорить с вами о феминизме.

Про феминизм, казалось бы, давно все известно, и уже прошло время, когда об этом движении кричали, буквально, из каждого утюга, но многие до сих пор живут в плену каких-то немыслимых стереотипов. Почему некоторые думают, что феминистки ненавидят мужчин, агрессивно настроены по отношению к другим людям и так далее по списку?

Сейчас мы расскажем о наиболее известных мифах, которые на самом деле в корне не верны. Осторожно, после прочтения этой статьи можно стать феминисткой.

Миф 1. Феминистки ненавидят мужчин

Разумеется, это не так. Вообще, что такое феминизм? Это борьба за равные права всех членов общества, независимо от их половой принадлежности. Феминистки могут негативно относиться к мужчинам, но лишь в тех случаях, когда последние ущемляют их права.

Представим себе ситуацию. Девочка Аня приходит на собеседование в некую организацию. Вместе с ней на эту должность пробуется мальчик Ваня. Оба молодых человека окончили вуз с красным диплом и имеют небольшой опыт за плечами. Кого возьмут на работу?

Скорее всего, возьмут Ваню, потому что Аня молодая девушка, и велика вероятность, что вскоре она уйдет в декрет. В данном контексте решают взять мальчика. К сожалению, такие случаи не редкость.

Какие эмоции будет испытывать Аня к руководителю, который отверг ее кандидатуру? Разумеется, негативные.

Поэтому нет, нельзя говорить, что феминистки ненавидят мужчин, здесь все зависит от конкретной ситуации. Утверждать, что феминистки ненавидят мужчин так же абсурдно, как считать, что все женщины глупые, а мужчины, например, безответственные.

Миф 2. Феминистки не ухаживают за собой и в целом неопрятные

Во-первых, этот стереотип возник из-за того, что феминизм и бодипозитив идут вместе, рука об руку. Для начала обозначим, что такое бодипозитив.

Википедия дает нам следующее определение:

«Бодипозитив – социальное течение, которое учит позитивному отношению к своему телу, его тотальному принятию и свободному самовыражению. Относится к феминизму».

То есть феминистки выступают за то, что каждая девушка сама вольна выбирать: краситься ей или нет, делать маникюр или не стоит, брить или не брить ноги, в конце концов.

Во-вторых, такой миф существует в обществе из-за разных требований к мужскому образу и женскому. Что нужно делать мужчине, чтобы его называли ухоженными? Следить за гигиеной, иногда подстригаться и в целом все. А что нужно делать женщине, чтобы люди считали ее ухоженной? Маникюр, педикюр, шугаринг, стрижка, косметические процедуры и прочее. Получается, что девушкой быть экономически не выгодно.

И по этому поводу феминистки говорят: мы никому не обязаны делать все процедуры, тратить уйму сил и денег. Понимаете? Здесь не идет речь о том, что феминистки против ухода за собой. Просто каждая девушка сама выбирает, как ей выглядеть. Например, среди феминисток есть и те, кто выбирает ежедневный макияж залогом удачного начала дня. Так что абсолютно неверно и не этично называть феминисток неухоженными или неопрятными только из-за их общественных взглядов.

Миф 3. Феминистки агрессивные, они всем навязывают свою точку зрения

Не все феминистки навязывают другим свою точку зрения, поскольку это зависит от каждого конкретного человека. Есть вегетарианцы, веганы, феминистки, экоактивисты и другие представители различных идей. Среди них есть люди, которые навязывают свои идеи, а есть и те, кто этого не делает.

Теперь поговорим об агрессивности. Вообще, это не является дополнением к феминизму, а опять же зависит от человека и его характера. Однако есть одно значимое НО. Большинство людей сами негативно настроены по отношению к феминисткам. Как только девушка открыто говорит о своих взглядах, то в ее сторону сразу же «летит» негатив. И чтобы ты не делала, тебе всегда скажут: «Ну, ты же фемка».

Поэтому, когда вы думаете, что феминистка по отношению к вам ведет себя агрессивно, подумайте, как общаетесь с ней вы, что она вдруг стала подобным образом реагировать, и какое давление на эту девушку оказывает общество.

Миф 4. Феминистки хотят быть главнее мужчин

Разумеется, это в корне ложное утверждение. Феминистки выступают за равные права, поэтому они не только сами не хотят подвергаться дискриминации, но и дискриминировать никого не пытаются.

Феминистки хотят заниматься работой, которая им нравится, получать зарплату такую же, какую получают мужчины на тех же должностях и тому подобное. То есть у них нет цели, принизить кого-то или урезать в правах.

Миф 5. Права у всех равные уже давно. Феминизм не нужен

Это был бы идеальный вариант, но, к сожалению, на деле все обстоит иначе. Если конкретно вы не сталкивались с дискриминацией, то это не значит, что ее нет. Это так же абсурдно, как говорить: «Я никогда не болел гриппом, а значит, гриппа на самом деле нет».

Конечно, прав у женщин сейчас больше, чем, скажем, в 19 веке, но дискриминация все еще есть. На эту тему есть отличный пост у феминистки, известного блогера Александры Митрошиной, ссылку на который мы оставим здесь.

Дискриминация есть даже на законодательном уровне, поскольку список запрещенных профессий для женщин есть, а для мужчин нет. Кроме того, до сих пор большинство женщин помимо основной работы ведут домашнее хозяйство. Получается, что в течение дня женщина работает больше мужчины, но зарабатывает меньше.

Миф 6. Феминистки не принимают помощь со стороны мужчин

Странно думать, что если девушка феминистка, то она сама носит мешки с картошкой на себе, запрещает открывать мужчине перед собой дверь и вообще ни от кого не принимает помощь. Эти стереотипы возникают у людей из-за незнания, поэтому, прежде чем говорить такое, стоит почитать литературу, поговорить с самими феминистками и разобраться в теме.

Нет ничего плохого в помощи и проявлении вежливости. Вы думаете, что если перед феминисткой мужчина откроет дверь, то она начнет с ним скандалить? Это стереотип, который не имеет под собой реальных подтверждений. Феминистки, как и любые женщины, не только готовы прийти на помощь к кому-то, но и спокойно могут принимать ее.

Миф 7. Феминизм нужен только женщинам

Нет, это не так, потому что патриархат негативно сказывается и на мужчинах. Это проявляется в том, что из-за существующих стереотипов те же мужчины, например, не могут выражать свои эмоции. А иначе в их адрес скажут: «Ты что, как девчонка?».

Не всем мальчикам нравится синий цвет, не все девочки любят играть в куклы, и это нормально. Феминистки выступают за то, что каждый человек должен сам для себя решить, что он хочет делать, а что нет, и никто в обществе не должен подвергаться дискриминации.

Юлия Ганьшина