На главную Рязань Политика На пост главы администрации Рязани претендует 8 кандидатов
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На пост главы администрации Рязани претендует 8 кандидатов

В пятницу, 2 августа, завершился срок подачи документов для участия в конкурсе на должность главы администрации Рязани. Его участниками стали 8 кандидатов.

Последним участником конкурса стал Геннадий Александрович Шитиков. Он бизнесмен, на выборах в Рязанскую городскую Думу в 2018 году входил в списки партии «Справедливая Россия».

Таким образом, на данный момент список участников конкурса следующий (в порядке подачи документов): Павел Ахунов, Дмитрий Калтаченко, Андрей Любимов, Александр Ачалов, Виктор Ефремочкин, Андрей Ильичёв, Елена Сорокина, Геннадий Шитиков.

Конкурс на должность главы администрации пройдёт 6 сентября. 

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