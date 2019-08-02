На пост главы администрации Рязани претендует 8 кандидатов

В пятницу, 2 августа, завершился срок подачи документов для участия в конкурсе на должность главы администрации Рязани. Его участниками стали 8 кандидатов.



Последним участником конкурса стал Геннадий Александрович Шитиков. Он бизнесмен, на выборах в Рязанскую городскую Думу в 2018 году входил в списки партии «Справедливая Россия».



Таким образом, на данный момент список участников конкурса следующий (в порядке подачи документов): Павел Ахунов, Дмитрий Калтаченко, Андрей Любимов, Александр Ачалов, Виктор Ефремочкин, Андрей Ильичёв, Елена Сорокина, Геннадий Шитиков.



Конкурс на должность главы администрации пройдёт 6 сентября.

