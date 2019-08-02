Синоптики дали прогноз погоды в Рязани на ближайшие выходные и на август

Телеканал ТКР рассказал о погоде в Рязани на ближайшие выходные.



– В выходные дни в тыловой части циклона ожидается облачная с прояснениями погода, местами не исключены небольшие дожди, а температура воздуха останется значительно ниже нормы – ночью 5-10 градусов, днём 14-19 градусов тепла, – сообщила в эфире начальник отдела гидрометеообеспечения областного гидрометцентра Дарья Ромашкина.



По данным отдела долгосрочных прогнозов гидрометцентра России, август в Рязани будет холодным. Среднесуточная температура ниже нормы и 90% осадков.

