На главную Видео Синоптики дали прогноз погоды в Рязани на ближайшие выходные и на август
ВидеоРязаньОбщество

Синоптики дали прогноз погоды в Рязани на ближайшие выходные и на август

Телеканал ТКР рассказал о погоде в Рязани на ближайшие выходные.

– В выходные дни в тыловой части циклона ожидается облачная с прояснениями погода, местами не исключены небольшие дожди, а температура воздуха останется значительно ниже нормы – ночью 5-10 градусов, днём 14-19 градусов тепла, – сообщила в эфире начальник отдела гидрометеообеспечения областного гидрометцентра Дарья Ромашкина. 

По данным отдела долгосрочных прогнозов гидрометцентра России, август в Рязани будет холодным. Среднесуточная температура ниже нормы и 90% осадков.

Загрузка...

Лента новостей

На Московском шоссе произошло ДТП с участием маршрутки

Правительство области сыграло в футбол с администрацией Рязани

В День города в Рязани перекроют движение транспорта

Синоптики дали прогноз погоды в Рязани на ближайшие выходные и на август

На пост главы администрации Рязани претендует 8 кандидатов

В Рязани выступила известная итальянская пианистка

Виновные в массовой гибели пчёл в Рязанской области привлечены к ответственности

Документы на конкурс на должность главы администрации Рязани подала Елена Сорокина

В Рязани прошёл флешмоб дедов Морозов

video

Life показал видео о том, что можно «есть в Рязани»

Монеты с воинской выучкой. 155 финансовых историй

В Рязанском кардиодиспансере на тысячу в год увеличивается количество малоинвазивных операций

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Рязанской области задержан бывший учитель, занимавшийся распространением наркотиков

В Липецке нетрезвый парень перепутал машину инкассаторов с маршруткой

В Рязанской области обнаружили крупную подпольную нарколабораторию