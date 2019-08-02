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В Рязани открыли памятник Герою Советского Союза Василию Глазунову

В пятницу, 2 августа, на территории Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища прошло открытие памятника дважды Герою Советского Союза генерал-лейтенанту Василию Афанасьевичу Глазунову.

В церемонии приняли участие представители органов местного самоуправления, личный состав училища, ветераны Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил и Воздушно-десантных войск и другие почетные гости.

Торжественно открыли бюст начальник РГВВДКУ Алексей Рагозин, ветеран Великой Отечественной войны Владимир Инюцын и вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков.

Последний поздравил участников события от имени губернатора Рязанской области. Он отметил значимость установки бюста великого военачальника и пожелал курсантам брать с него пример.

Справка. Василий Афанасьевич Глазунов – советский военный деятель, первый командующий ВДВ, генерал-лейтенант, Дважды Герой Советского Союза. Годы службы 1915-1954 гг. Участвовал в Первой Мировой, Гражданской и Великой Отечественной войнах.

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