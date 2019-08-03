В субботу, 3 августа, в Рязани прошёл фестиваль гостеприимства «Рязань встречает друзей». На городской праздник приехали делегации из четырёх городов-побратимов – Алессандрии (Италия), Ловеча (Болгария), Нового Афона (Абхазия) и Генуи (Италия).



Иностранных гостей встретили традиционным караваем рязанки в народных костюмах. Отведав угощений, делегация вместе с главой города Юлией Рокотянской поздравили рязанцев с праздником.



– В наш день рождения хочется пожелать, чтобы наши дети росли здоровыми и счастливыми, чтобы наши взрослые всегда чувствовали наши поддержку и заботу, а мы создавали для них условия, которые они заслуживают. Мира вам, добра, здоровья, благополучия и любви! – сказала Юлия Рокотянская.



К поздравлениям присоединилась и.о. главы администрации Елена Сорокина.

– На нашей любимой улице сегодня особый праздник, на который собрались представители разных народов, чтобы поздравить Рязань с этим событием, ведь улица почтовая – это улица городов побратимов. Рязань приглашает друзей! – сказала Елена Сорокина.



После торжественной части рязанцы вместе с гостями станцевали «хоровод дружбы» вокруг указателя, посвящённого дружбе городов. В этот день в городе появилась ещё одна табличка – город Генуя.