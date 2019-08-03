В День города для рязанцев провели экскурсию по Торговому городку

В субботу, 3 августа, на территории рязанского торгового городка для всех желающих организовали экскурсию по этому историческому месту. Удивительную историю «Рязанского ВДНХ» рассказала сотрудник музея-заповедника «Рязанский кремль» Ирина Кусова.

«В 1954 году рязань активно участвовала в сельскохозяйственной выставке в москве, где рязанцы затмили и тульскую, и калужскую и другие области нашей страны, — отметила ирина Кусова. — именно тогда зародилась идея сделать подобную постоянную выставку и в рязани» .

По словам экскурсовода, уже 27 октября 1955 года состоялось торжественное открытие Рязанской областной сельскохозяйственной, промышленной и строительной выставки. Строительные работы были проведены масштабные. К строительству привлекались всевозможные строительные организации и различные предприятия города.

Уже в августе группа архитекторов под руководством Е.Г. Ларинского выдала проект будущего торгового городка. В эту группу входили такие известные рязанские архитекторы, как Воронцов, Антипов и Чистосердова.

Работу выполнили в рекордные сроки: 20 августа 1955 года строительство развернули, а 27 октября этого же года выставка уже начала свою работу.

«Первоначально задумывалось построить 21 павильон, которые должны были представлять сельское хозяйство рязанской области, а к началу сентября решили, что здесь будет представлена ещё и промышленность, и строительная индустрия» , — добавила экскурсовод.

Выставка делилась на три части с доминантой в виде центрального павильона. За центральным павильоном начинается главная аллея. По краям от неё стоят два одинаковых павильона с башенками. Остальные павильоны симметрично стоят с двух сторон вдоль главной аллеи, некоторые — на втором ряду за ними. По центру аллеи находился фонтан, в котором плавали живые карпы, все дорожки были заасфальтированы, а между ними располагались газоны и клумбы.

Мало кто знает, что в конце аллеи раньше располагался животноводческий городок.

Выставка была сезонной и просуществовала 4 года. В 1959 году павильоны превратились в магазины и в итоге Рязанскую областную сельскохозяйственную, промышленную и строительную выставку переименовали в Торговый городок.

Во время экскурсии рязанцы познакомились с каждым павильоном и услышали много интересных историй об этом месте. Сейчас этот уникальный ансамбль выглядит непримечательно. Несколько павильонов изуродованы сайдингом, во многих выбиты окна. Словом, масштаб разрушений немаленький. Как заметили многие из слушателей, здесь требуется не простой ремонт, а качественная реставрация. Также рязанцы выразили надежду, что в скором времени Торговый городок обретёт подобающий вид и станет одной из главных достопримечательностей нашего города.