На «Ночи искусств» рязанцы увидели старинные бисерные ожерелья, которые носили скопинские красавицы

В воскресенье, 3 ноября, в рязанском Музее истории молодёжного движения состоялось выступление фольклорного ансамбля «Жерелье» с подлинными песнями и в старинных костюмах села Секирино Скопинского района.

«Жерелье — это диалектное слово, — рассказала руководитель ансамбля Людмила Карманова. — Так называли самую яркую и красивую часть женского аутентичного костюма села Секирино Рязанской области. именно жерелье являлось НЕОТЪЕМЛЕМЫМ атрибутом праздничного костюма каждой женщины».

Интересно, что костюмы участниц ансамбля подлинные и имеют огромную ценность. Они долгое время хранились в бабушкиных сундуках. Девушки представили несколько видов костюмов: самые праздничные, которые надевались на второй день свадьбы, платья юных девушек, а также костюмы женщин старшего возраста. И у каждого из них — свои особенности и отличия.

«Такого бисера вы больше нигде не увидите, поскольку это больше не создаётся, — подчеркнула Людмила Карманова. — а представьте, как красиво он сверкает на солнце».

Гости музея смогли потрогать старинные наряды и послушать русские обрядовые песни.