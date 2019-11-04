Дизайнер Ольга Крамс представила рязанцам хиты своих коллекций

В воскресенье, 3 ноября, в рязанском Музее истории молодёжного движения состоялось fashion-шоу от дизайнера одежды, fashion-иллюстратора и стилиста Ольги Крамс.

Ольга Крамс — участник и призёр конкурса на приз от союза дизайнеров Москвы, фестиваля «Окские сезоны», Всероссийского фестиваля моды и красоты «Fashion Style». Также Ольга является участником недели моды в Санкт-Петербурге как иллюстратор.

Она представила зрителям хиты своих коллекций «John Lennon», «Каллиграфия» и «География». Модный показ прошёл при участии модельного агентства «Legacy» в рамках акции «Ночь искусств».

– На создание коллекции «John Lennon» меня вдохновили рассказы и иллюстрации леннона. Эта коллекция монохромна: белый цвет ткани символизирует бумагу, а чёрные линии – графический рисунок, – рассказала Крамс. – Что касается коллекции «география», то здесь источником вдохновения послужили контурные карты по географии. на каждом платье можно заметить очертания материков – Антарктида, африка, Индостан.

Ольга рассказала, с чего начался её дизайнерский путь.

– Дело в том, что моя мама – художник-модельер, а папа – художник-график. поэтому интерес к моде и искусству у меня возник очень рано, – сообщила она. – Как и все девочки, я любила красивые наряды, но больше всего мне нравилось наряжаться не самой, а наблюдать за другими. А одной из забав в то время было угадать модельера по стилю коллекции.

Также дизайнер представила часть своей новой коллекции, которую ещё никто не видел.