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В Рязани прошёл ежегодный ретро-фестиваль автомобилей

В субботу, 3 августа, на Лыбедском бульваре прошёл ежегодный ретро-фестиваль автомобилей. Событие традиционно проходит в Рязани в день города.

На праздник приехали автомобилисты не только из Рязани, но и из разных регионов России до 1989 года выпуска и приближенные к оригинальному состоянию. Жители города с удовольствием рассматривали технику и делали памятные фотографии. Завершился фестиваль церемонией награждения в нескольких номинациях.

Отметим, что в это время на улице Почтовой прошёл фестиваль гостеприимства «Рязань встречает друзей». На городской праздник приехали делегации из четырёх городов-побратимов – Алессандрии (Италия), Ловеча (Болгария), Нового Афона (Абхазия) и Генуи (Италия).

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