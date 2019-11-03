На «Ночи искусств» рязанцы посетили мастер-класс по fashion-иллюстрации

В воскресенье, 3 ноября, в рязанском Музее истории молодёжного движения рязанцы посетили мастер-класс по fashion-иллюстрации в технике «пятна». Встречу провела рязанский дизайнер одежды Ольга Крамс.

Дизайнер рассказала, для чего нужна эта техника, и какие особенности ей присущи.

«Fashion-иллюстрации обычно используют в работе дизайнеры одежды, художники по костюму, стилисты, имиджмейкеры. Основным инструментом обычно служит карандаш. Сегодня мы с вами нарисуем девушку в красивом акварельно-тушевом пятне. Это не так сложно, как кажется. Придумайте для неё платье и выберите несколько цветов, которыми вы хотели бы рисовать», — напутствовала ольга.

А дальше — неограниченный полёт фантазии. Участники мастер-класса придумывали свои варианты платьев — короткие, длинные, пышные и летящие. Затем, под руководством дизайнера, рисовали вокруг модели яркие пятна и прорисовывали детали наряда.

«Эта техника хороша ещё и тем, что отучает вас от боязни всё испортить», — добавила ольга.

В завершении мастер-класса участники смогли поделиться своими впечатлениями и забрать свои рисунки с собой.