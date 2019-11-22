РИА «7 новостей» в рамках проекта «Здания» продолжает знакомить рязанцев с историческими постройками нашего города. Рассказываем об одном из самых известных мест Рязани Дворце молодёжи, в котором именно сегодня будут отмечать 50-летний юбилей.

На этот раз отправимся на площадь 50-летия Октября. Так её назвали в 1967 году к полувековой годовщине Октябрьской революции. Раньше эта площадь представляла собой довольно просторную территорию.

В течение долгого времени здесь проводились многочисленные праздники, а в новогоднюю ночь многие жители Горрощи после праздничных застолий приходили сюда повеселиться и полюбоваться фейерверками. Между прочим, это – самая высокая точка города!

Именно на площади 50-летия Октября расположен Рязанский Дворец молодёжи (в прошлом – Дворец нефтяников) – настоящий культурный центр, известный на всю страну своим фестивалем современного танца «Черный кот».

Перед входом во Дворец можно увидеть даже памятник Черному коту – символу всероссийского фестиваля. Изготовили его мастера дизайн-студии «Творюки». Скульптуру открыли 25 марта 2012 года.

Началось всё с того, что в октябре 1960 года Рязанский нефтеперерабатывающий завод стал крупнейшим нефтехимическим предприятием страны. А в конце 60-х годов был построен Дворец культуры нефтяников. Поначалу он находился на балансе нефтезавода, здесь проходили все корпоративные праздники и торжества, в творческих кружках занимались дети.

Затем Дворец передали городу, и с того момента он никакого отношения к нефтеперерабатывающей промышленности не имеет.

Зато из окошка до сих пор за прохожими наблюдает Владимир Ильич.

Муниципальное учреждение культуры «Дворец молодёжи города Рязани» было создано 27 декабря 1997 года, а 25 июня 2008 года реорганизовано в Муниципальное автономное учреждение культуры «Дворец молодёжи города Рязани».

26 марта 1998 года Рязанским городским советом было вынесено решение об утверждении на должность директора Дворца молодёжи Николая Викторовича Плетнёва.

Николай Викторович родился 6 декабря 1960 года в деревне Лубянка Михайловского района Рязанской области. Окончил Московский ордена Красного знамени государственный институт культуры. Управляя учреждением нового инновационно-креативного типа, Николай Викторович разработал концепции и программы развития Дворца, нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность в условиях рыночной экономики. За годы работы в должности директора Николаем Плетнёвым была значительно укреплена материально-техническая база Дворца молодёжи.

Сегодня очень высок творческий потенциал учреждения: его мероприятия ежегодно посещают свыше 600 тысяч человек, а клубные объединения по интересам – около трёх тысяч.

Известен Дворец и ещё одной достопримечательностью: здесь Николай Викторович хранит свою уникальную коллекцию свинок, привезённых со всего мира его многочисленными друзьями.

Сейчас Рязанский Дворец молодёжи — одно из крупнейших и уникальных культурно-досуговых учреждений города. На сцене Дворца проводятся многочисленные концерты, праздники и конкурсы: фестиваль «Черный кот» и «Чёрный котёнок», «Студенческая весна», ежегодный фестиваль песни «Беседка», конкурс портных «Серебряная нить», конкурс коллективов детских садов «Звёздочки детской эстрады» и многие другие.

Помимо прочего на сцене Дворца молодёжи выступают и российские знаменитости. Дворец в разное время посещали Юрий Лоза, Сергей Бабкин, украинская группа «Fleur», Вячеслав Бутусов, Борис Гребенщиков, Дмитрий Маликов, а также рязанские исполнители.

Также Дворец Молодёжи является центром КВН-движения: Старт-лиги, Высшие лиги и Центральные лиги КВН проходят именно здесь.

Во Дворце ведёт свою работу Центр трудоустройства молодёжи. Каждое лето Центр проводит ярмарку вакансий, на которой желающие могут найти как временную, так и постоянную работу.

Во Дворце располагается Молодёжный Информационный Центр, который освещает мероприятия Дворца, а также ведущие молодёжные мероприятия города.

Помимо этого, во Дворце базируется Рязанское отделение Российского Союза Молодежи. РСМ участвует в организации и проведении ведущих мероприятий города, а также активно участвует в молодёжной политике города.

Кстати, по соседству находится красивый Иоанно-Кронштадтский храм.

Источники:

Ю.Манов «Путеводитель по Рязанской области», 2014

http://dmrzn.ru/

https://mr-rf.ru/articles/history/49585-ot-izvestnosti-do-zabveniya/

http://vezdekultura.ru/objects/details/id/74

http://rgdrzn.ru/pages/show/honor/honor_detail/76

http://www.history-ryazan.ru/gallery2/v/historical/ryazan_70_001/soviet11.jpg.html

https://pastvu.com/p/635773