Главным подарком для рязанцев в День города стал праздничный концерт

В субботу, 3 августа, в День города на площади Ленина прошел праздничный концерт. Несколько тысяч рязанцев провели свой вечер именно здесь.

Для горожан выступили различные творческие коллективы и солисты города. Поздравила с праздником гостей председатель Рязанской городской Думы Юлия Рокотянская.

– Дорогие рязанцы, наш город развивается, и становится лучше. И все благодаря нашим людям. Я желаю вам всем здоровья, благополучия, чтобы наш с вами город стал краше, наши семьи жили гармонично и спокойно, а наши дети могли развиваться. Мы, власть, будем вас слышать и всегда стремиться благоустраивать наш город для вас, – отметила Юлия Рокотянская.

А главным подарком для рязанцев стало выступление известной группы MBAND.