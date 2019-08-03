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В Рязани выступила группа MBAND

В субботу, 3 августа, в День города Рязани на площади Ленина прошел большой праздничный концерт. Главным гостем на нем стала столичная группа MBAND.

От имени губернатора Рязанской области рязанцев поздравила с праздником первый заместитель председателя правительства региона Анна Рослякова.

– В Рязани много знаменитых людей, которые прославляют город далеко за его пределами. Однако самая главная гордость Рязани – это каждый из вас. Лицо города – его люди, и у рязанцев оно красивое и доброжелательное. С праздником! – поздравила Анна Рослякова.

Группа МBAND – это продюсерский проект Константина Меладзе. В коллективе один из солистов – рязанец, воспитанник детского музыкального театра «Созвездие добра» Никита Киоссе.

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